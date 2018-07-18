Боевики на Донбассе снизили активность разведки позиций украинских военных

По данным штаба, 17 июля средствами ПВО был зафиксирован случай пролета вражеского беспилотника, который идентифицирован как «Орлан-10» российского производства.

За минувшие сутки боевики на Донбассе несколько снизили активность ведения разведки позиций украинских военнослужащих.

Читайте такжеСтало известно о мощном ударе ВСУ по позициям террористов на Донбассе: уничтожена техника (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Анатолий Стельмах.

По его словам, противник несколько снизил активность ведения разведки позиций украинских военнослужащих.

«Так, за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны был зафиксирован один случай пролета вражеского беспилотного летательного аппарата, который идентифицирован как «Орлан-10» российского производства. Он совершал полет вдоль линии разграничения и зашел на территорию, подконтрольную правительству Украины», - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что «с целью запрещения работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы, огневые средства приводились в боевую готовность «Полная». В результате применения радиопомех через 5 мин беспилотный летательный аппарат покинул зону поражения.

Таким образом, подытожил Стельмах, ситуация на линии столкновения остается полностью контролируемой. Противник продолжает нарушать режим прекращения огня наиболее активно на Донецком и Мариупольском направлениях.

Кроме того, отметил он, криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме.

Стельмах также сообщил, что накануне на КПВВ «Марьинка» пограничный наряд выявил в автомобиле медицинские препараты, которые с признаками контрабанды пытался провести гражданин Украины. Общая сумма оценки товара составляет более 90 тыс. грн.

Также за прошедшие сутки военнослужащие ОС доставили гуманитарную помощь от благотворительных организаций местному населению поселков Водяное и Уманское.