Вызывают "сарказм и презрение": оккупанты шлют военным безграмотные СМС на украинском языке – ИС

СМС приходят на украинском языке, однако с большим количеством грубых грамматических ошибок.

Украинским военнослужащим в районе Горловки и Светлодарска стали приходить СМС пораженческого содержания с большим количеством грубых грамматических ошибок.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», подобные массированные информационно-психологические операции оккупанты проводили во время боев за Дебальцево.

«На этот раз СМС приходят на украинском языке, однако с большим количеством грубых грамматических ошибок. Содержание СМС на уровне «иди домой пока комбат не пустил тебя на фарш» вкупе с сильно искаженным украинским языком вызывает обратную реакцию – сарказм и презрение, что свидетельствует о «профессионализме» специалистов по ИПсО оккупантов», – говорится в сообщении.