Волонтер показал уничтожение огневой точки боевиков близ Авдеевки (видео)

Противнику прилетело "успокоительное", рассказал волонтер.

В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки "третья сила" утихомирила врага.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. "В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки, откуда каждый день приходят новости о нарушении противником режима перемирия, неожиданно появившаяся "третья сила" с одного точного выстрела немного утихомирила врага", - пишет он.

"Перемирие нужно соблюдать, а не то будет "успокоительное" точно прилетать, как на этом видео", - добавил волонтер.

Ранее Мысягин сообщал, что в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки был уничтожен один из блиндажей террористов.