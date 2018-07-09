На Донбассе позиции Объединенных сил обстреляли из гранатометов, потерь среди украинских военных нет

Боевики применили вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

По состоянию на 18:00 этих суток с 7 часов утра боевики на отдельных направлениях 8 раз обстреливали подразделения Объединенных сил, продолжая нарушать установлено перемирие.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Светлодарском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Светлодарск, Авдеевка, Невельское, Новотроицкое, Лебединское и Водяное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.