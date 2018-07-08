Боевики сегодня 5 раз нарушили «хлебное перемирие», один украинский боец ранен

Оккупанты открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.

В районе проведения операции Объединенных сил в течение текущих суток боевики нарушали так называемое «хлебное перемирие» 5 раз, один украинский боец получил ранение.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Оккупанты открывали огонь на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Пивденное, Авдеевка, Широкино и Лебединское. На Горловском направлении ранение получил один защитник Украины. Потери врага уточняются.

«Украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня», - отметили в пресс-центре.