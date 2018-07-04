На Донбассе погиб еще один боец из Черкасской области

Это уже третья потеря для Черкащины за последние несколько дней.

На Донбассе погиб боец из села Бабанка Уманского района Черкасской области.

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Об этом сообщила волонтер Ольга Сытник. Эту информацию в комментарии изданию vycherpno.ck.ua подтвердил областной военный комиссар Евгений Курбет.

Старший сержант Александр Скус служил в военной части А0693, которая базируется в городе Бахмут.

Без отца остались дочь и сын. Время и место захоронения бойца станет известно позже.

Это уже третья потеря для Черкащины за последние несколько дней. В понедельник в Черкассах прощались с погибшим Геннадием Немцовым, а вчера стало известно о гибели еще одного 22-летнего воина из Городищенского района.