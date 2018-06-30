На Донбассе с начала суток боевики значительно сократили количество обстрелов
18:49, 30 июня 2018Война
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Оккупанты выпустили две мины калибра 120 мм по позициям ВСУ у Гнутово на Мариупольском направлении.
Боевики уменьшили обстрелы наших военных \ Минобороны
В течение текущих суток боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook. Согласно информации, боевики один раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
"Днем враг в течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия, на Донецком направлении, и выпустил две мины калибра 120 мм по нашим позициям у Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
На других направлениях днем было тихо.
Потерь среди наших военнослужащих нет.
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