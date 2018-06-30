На Донбассе с начала суток боевики значительно сократили количество обстрелов

Оккупанты выпустили две мины калибра 120 мм по позициям ВСУ у Гнутово на Мариупольском направлении.

В течение текущих суток боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеЗа минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ООС: ранены двое украинских бойцов

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook. Согласно информации, боевики один раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

"Днем враг в течение получаса обстреливал защитников Красногоровки из стрелкового оружия, на Донецком направлении, и выпустил две мины калибра 120 мм по нашим позициям у Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

На других направлениях днем было тихо.

Потерь среди наших военнослужащих нет.