Журналисты выяснили детали убийства боевиками двух украинских военных возле оккупированной Горловки (видео)

04:28, 30 июня 2018
Война
4427 0
По данным разведки, было ликвидировано 5 боевиков / Кадр из видео ТСН

Возле оккупированной Горловки, где накануне погибли двое украинских бойцов, до сих пор не утихает стрельба. Разведка сообщает, что боевики в том бою понесли большие потери, поэтому жаждут мести.

Как сообщает ТСН, враг ведет беспорядочную стрельбу из терриконов и провоцирует ответный огонь. Время от времени к этому подключается тяжелый калибр. Перестрелки в этой местности происходят постоянно, на них даже особо внимания не обращают, если те не перерастают в ожесточенное сражение, как в четверг, когда боевики били из всех стволов, а вместе с минометным огнем и артналетом работал снайпер, который убил двух украинских бойцов. "Первым ранили командира взвода, он упал. А через три секунды за ним упал и старший солдат", - рассказал и. о. командира батальйона Богдан Гудым.

Первым погиб Валерий Шишак – бойцы звали его по отчеству Казимировичем. С 1990-х он прошел несколько вооруженных конфликтов, на своей, украинской войне, был с первых дней. Войну он называл "глупой", потому что противник избегает вступать в ближний бой и кроет издалека артиллерией. Казимировичу было 57, и он точно знал, что военное дело – это его. Два года назад прошел курсы офицеров. Вместе с ним погиб Андрей Волос, старшему солдату было всего 22 года. Дома его ждали родители и любимая.

Читайте такжеБоевики обстреляли из гранатометов Марьинку и Пески, ранен украинский боец

Военные говорят, что поразить цель с одного выстрела сложно, а когда есть два попадания подряд – это может сделать только профессионал. За этот коварный снайперский огонь мстили оккупантам украинские бойцы со всех ближайших позиций. "Две боевых машины пехоты придавили противника. Мы их успокоили", - рассказал военнослужащий ВСУ "Грек". В том бою противник понес значительные потери – по данным разведки, 5 боевиков погибли, 8 были ранены. Это при том, что у украинских военных позиции менее выгодные, чем у противника, ведь боевики хорошо видят бойцов с терриконов и контролируют подходы к позициям. Неравные условия заставляют быть более бдительными и воевать с двойным рвением.

Как сообщал УНИАН, 28 июня на Донбассе погибли четверо украинских защитников, еще двое ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе