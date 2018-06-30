Журналисты выяснили детали убийства боевиками двух украинских военных возле оккупированной Горловки (видео)

За коварный снайперский огонь, который унес жизни двух украинских военных, оккупантам ответили украинские бойцы со всех ближайших позиций.

Возле оккупированной Горловки, где накануне погибли двое украинских бойцов, до сих пор не утихает стрельба. Разведка сообщает, что боевики в том бою понесли большие потери, поэтому жаждут мести.

Как сообщает ТСН, враг ведет беспорядочную стрельбу из терриконов и провоцирует ответный огонь. Время от времени к этому подключается тяжелый калибр. Перестрелки в этой местности происходят постоянно, на них даже особо внимания не обращают, если те не перерастают в ожесточенное сражение, как в четверг, когда боевики били из всех стволов, а вместе с минометным огнем и артналетом работал снайпер, который убил двух украинских бойцов. "Первым ранили командира взвода, он упал. А через три секунды за ним упал и старший солдат", - рассказал и. о. командира батальйона Богдан Гудым.

Первым погиб Валерий Шишак – бойцы звали его по отчеству Казимировичем. С 1990-х он прошел несколько вооруженных конфликтов, на своей, украинской войне, был с первых дней. Войну он называл "глупой", потому что противник избегает вступать в ближний бой и кроет издалека артиллерией. Казимировичу было 57, и он точно знал, что военное дело – это его. Два года назад прошел курсы офицеров. Вместе с ним погиб Андрей Волос, старшему солдату было всего 22 года. Дома его ждали родители и любимая.

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Военные говорят, что поразить цель с одного выстрела сложно, а когда есть два попадания подряд – это может сделать только профессионал. За этот коварный снайперский огонь мстили оккупантам украинские бойцы со всех ближайших позиций. "Две боевых машины пехоты придавили противника. Мы их успокоили", - рассказал военнослужащий ВСУ "Грек". В том бою противник понес значительные потери – по данным разведки, 5 боевиков погибли, 8 были ранены. Это при том, что у украинских военных позиции менее выгодные, чем у противника, ведь боевики хорошо видят бойцов с терриконов и контролируют подходы к позициям. Неравные условия заставляют быть более бдительными и воевать с двойным рвением.

Как сообщал УНИАН, 28 июня на Донбассе погибли четверо украинских защитников, еще двое ранены.