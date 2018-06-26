С начала суток боевики на Донбассе дважды применили запрещенное минскими соглашениями оружие - штаб ООС

Потерь в рядах ВСУ сегодня нет.

С начала текущих суток боевики российско-оккупационных бандформирований на Донбассе 5 раз обстреливали украинские позиции. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

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"Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с запрещенной минскими договоренностями оружия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении боевики из 82-мм минометов и гранатометов обстреляли украинские позиции в районе Крымского.

В то же время, на Донецком направлении обстрелов не зафиксировано.

"На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где враг применял против наших защитников минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутового", – отмечают в штабе.

Сообщается, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали впечатляющее фото ночного боя украинских военных на Донбассе.