В сети показали впечатляющее фото ночного боя украинских военных на Донбассе
09:28, 26 июня 2018Война
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Фото было сделано во время ночного боя в поселке Зайцево.
Ночной бой украинских военных на Донбассе / фото: Анатолий Степанов
В сети показали впечатляющее фото, сделанное во время ночного боя в поселке Зайцево в Донецкой области.
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Снимок был опубликован на странице в Facebook фотографа Анатолия Степанова.
"Ночной бой. Зайцево. Наши дни", - сказано в подписи под фото.
Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 25 июня, российские оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе с использованием запрещенного Минскими договоренностями оружия.
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