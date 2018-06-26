В сети показали впечатляющее фото ночного боя украинских военных на Донбассе

09:28, 26 июня 2018
Война
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Ночной бой украинских военных на Донбассе / фото: Анатолий Степанов

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Снимок был опубликован на странице в Facebook фотографа Анатолия Степанова.

"Ночной бой. Зайцево. Наши дни", - сказано в подписи под фото.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 25 июня, российские оккупационные войска 24 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе с использованием запрещенного Минскими договоренностями оружия.

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Теги: #Донбасс#война