Телеведущий Мухарский: ментальный «совок» победил Украину в определенной части страны

Освобождению Донецка и Луганска должна предшествовать украинизация востока страны, считает музыкант.

Освобождение оккупированных территорий Донбасса будет серьезно осложнено серьезными изменениями в массовом сознании части украинцев, считает телеведущий и певец Антин Мухарский (сценический псевдоним Орест Лютый).

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"Я на самом деле пока не вижу каких-то позитивных моментов и перспектив в том, чтобы Донецк и Луганск вернуть, потому что произошли ментальные сдвиги в структуре украинского населения, и на определенных территориях "совок" победил Украину. "Совок" — как агрессивная, консервативная и моральна традиция империи. Удалить это из голов — основная задача", — цитирует его слова «Главред».

Музыкант отмечает, что , руководство страны занимается армией, но при этом не делает никаких шагов по украинизации указанных территорий, которые номинально являются Украиной, но по сути ею уже не являются.

"Нужна украинизация, чтобы люди чувствовали себя в украинском поле, чтобы звучала украинская речь, украинская песня", — пояснил он.

По словам Мухарского, принцип "сначала промывка мозгов, потом — танки" хорошо отработан Россией.

"И он действует. Зеркально следует действовать и Украине. То есть сначала нужно украинизировать людей, давать им надежду и возможности раскрыть себя, работу, наконец, давать какую социалку — над этим тоже надо работать. А уже потом, заручившись поддержкой этого населения, можно будет понемногу освобождать территории", — заключил он.

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