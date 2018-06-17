День на Донбассе: боевики обстреляли из стрелкового оружия Лебединское

Согласно информации, Объединенные силы на провокации врага не отвечали.

Сегодня боевики российско-оккупационных бандформирований обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Лебединское.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Противник с 7 утра до 18 часов один раз открывал провокационный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям вблизи населенного пункта Лебединское, что на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Объединенные силы на провокации врага не отвечали.

Потерь среди украинских военных не зафиксировано.