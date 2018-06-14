Украинский доброволец погиб в ДТП в зоне боевых действий
11:24, 14 июня 2018Война
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Погиб боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Алексей Зиновьев.
Алексей Зиновьев / Facebook ДУК ПС
Боец Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Зиновьев Алексей погиб в ДТП, находясь в зоне боевых действий.
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Об этом говорится на странице ДУК "Правый сектор" в Facebook.
"Алексей проявил себя достойным сыном Родины - Украина гордится тобой!", - говорится в сообщении ПС.
Как сообщал УНИАН, умер Народный герой Украины, доброволец 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Владимир Галаган с позывным "Душман". Не так давно у Галагана обнаружили тяжелую болезнь позвоночника - метастазы проросли почти во все позвонки.
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