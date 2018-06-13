Генерал рассказал о "единственном, что сдерживает" Путина от большой войны с Украиной

05:45, 13 июня 2018
Война
7761 2
Владимир Путин / REUTERS

Единственное, что сдерживает российского лидера Владимира Путина от большой войны с Украиной  – это большие потери, несовместимые с его якобы выигрышами.

Читайте такжеВ Донецк присылают не только наемников РФ, но и российский шмурдяк - журналист (фото)

Такое мнение выразил в своей колонке на сайте «Апостроф» экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его оценке, Путин после 18 лет «царствования» хочет войти в историю не только завоевателем земель, но и миротворцем.

«К тому же, у него ведь есть амбиции стать одним из мировых признанных лидеров. К Обаме он же четыре раза просился, бегал за ним с тарелкой в Австралии. Чтобы изменить ситуацию, Путин затеял войну в Сирии: чтобы снова войти в мировую власть и получить доступ к нефти и газу в регионе. И он добился этого военным способом», – отметил генерал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война#Владимир Путин