Генерал рассказал о "единственном, что сдерживает" Путина от большой войны с Украиной

По оценке генерала, Путин после 18 лет «царствования» хочет войти в историю не только завоевателем земель, но и миротворцем.

Единственное, что сдерживает российского лидера Владимира Путина от большой войны с Украиной – это большие потери, несовместимые с его якобы выигрышами.

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Такое мнение выразил в своей колонке на сайте «Апостроф» экс-замглавы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его оценке, Путин после 18 лет «царствования» хочет войти в историю не только завоевателем земель, но и миротворцем.

«К тому же, у него ведь есть амбиции стать одним из мировых признанных лидеров. К Обаме он же четыре раза просился, бегал за ним с тарелкой в Австралии. Чтобы изменить ситуацию, Путин затеял войну в Сирии: чтобы снова войти в мировую власть и получить доступ к нефти и газу в регионе. И он добился этого военным способом», – отметил генерал.