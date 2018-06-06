Террорист Бородай озвучил истинные потери среди российских наемников на Донбассе (видео)
Стало известно о потерях в рядах боевиков "ДНР" и российских наемников на Донбассе. Также ежедневно есть раненые.
Информацию об этом "слил" российский террорист Александр Бородай, передают "Ведомости Донбасса".
Террорист заявил: "В среднем за день есть, как правило, 2-3 "двухсотых" (ликвидированных - Ред.), из них где-то 1-2 "груз-200" в неделю мы вывозим в РФ".
Отмечается, что о потерях местных террористов он даже не счел нужным говорить.
Напомним, 4 апреля на сайте Ukraina.ru вышло интервью с российским террористом Борадаем, которого Кремль назначил первым руководителем оккупированной части Донецкой области в 2014 году. Сейчас Бородай возглавляет так называемый «союз» российских добровольцев, воевавших на Донбассе.
В интервью, в частности, Бородай отметил, что в 2014 году законному мэру Донецка Александру Лукьянченко заявил, что Россия пришла в Донецк навсегда.
Также он рассказал, что до принимал участие в оккупации Крыма. При этом Бородай заявил, что оккупация Донбасса - «это не только публичная затрещина тем, кто силой захватил власть в Киеве, но и тому мировому сообществу, что стоит за ними».
Также он отметил, что на оккупированных территория «не удалось построить мирную и счастливую жизнь, не удалось добиться существенных позитивных изменений в экономике».