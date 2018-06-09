Главы МИД "нормандской четверки" впервые обсудят ввод миротворцев ООН на Донбасс

В понедельник министры иностранных дел четырех стран будут иметь возможность изложить свои взгляды по поводу миротворческой миссии ООН.

Впервые одной из главных тем переговоров в "нормандском" формате министров иностранных дел в понедельник, 11 июня, в Берлине станет миротворческая миссия ООН на Донбассе.

Об этом сообщила в пятницу, 8 июня, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает Deutsche Welle.

Кроме того, заявила она, речь на встрече, как это было и раньше, пойдет о состоянии дел в реализации Минских соглашений и импульсы, способные ускорить этот процесс. С точки зрения официального Берлина, существуют три главные предпосылки позитивных сдвигов в деле урегулирования конфликта на Востоке Украины.

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"Во-первых, это стабильное перемирие. Во-вторых, отвод тяжелых вооружений. И, в-третьих, прогресс на пути реализации Минских соглашений", - перечислила Адебар.

Относительно же миссии "голубых касок" для Донбасса, то в Берлине знают о наличии существенных разногласий между Москвой и Киевом относительно условий такой миссии, ее формата, полномочий, численности, мандата, а также зоны ответственности.

В понедельник министры иностранных дел четырех стран будут иметь возможность изложить свои взгляды по этому поводу и обменяться мнениями. "А потом, вечером, надо будет посмотреть, есть ли сдвиги в этом вопросе, и какие "винтики" следует подкрутить, чтобы появилась возможность сблизить позиции", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, встреча на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в Берлине (Германия) 11 июня 2018 года.