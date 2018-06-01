Встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД состоится 11 июня в Берлине

16:10, 01 июня 2018
Политика
541 3
Лавров согласен на встречу глав МИД «Нормандской четверки» / фото УНИАН

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в Мариуполе. "Мирный процесс нуждается в срочном прогрессе. Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня в Берлине", - отметил министр.

Как сообщалось, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал недостаточную эффективность нормандского формата, но отметил, что сегодня ему нет альтернативы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#переговоры#нормандский формат#нормандская четверка