Украинца освободили из плена боевиков "ЛНР" (фото)

Мужчина украинским судом был приговорен к трем годам, срок отбывания наказания истёк два года тому назад, однако он продолжал находиться за решеткой.

Украинца, которого удерживали боевики поддерживаемой Россией группировки «ЛНР», удалось освободить.

Об этом сообщил правозащитник, директор общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский в Facebook.

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«Гражданин Украины, осужденный до 2014 года, которого НВФ «ЛНР» незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действиям международного сообщества удалось освободить... Его личность и персональные данные я не разглашаю», - написал правозащитник.

В январе 2017 года Лисянский рассказывал, что этого мужчину украинский суд приговорил к трем годам, срок отбывания наказания истёк два года тому назад, однако он продолжал находиться за решеткой.

Как сообщал УНИАН, пропавший под Мариуполем 19-летний украинский военный оказался в плену у боевиков "ДНР".