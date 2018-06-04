Украинца освободили из плена боевиков "ЛНР" (фото)
Украинца, которого удерживали боевики поддерживаемой Россией группировки «ЛНР», удалось освободить.
Об этом сообщил правозащитник, директор общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский в Facebook.
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«Гражданин Украины, осужденный до 2014 года, которого НВФ «ЛНР» незаконно удерживало в местах лишения свободы, благодаря коллективным действиям международного сообщества удалось освободить... Его личность и персональные данные я не разглашаю», - написал правозащитник.
В январе 2017 года Лисянский рассказывал, что этого мужчину украинский суд приговорил к трем годам, срок отбывания наказания истёк два года тому назад, однако он продолжал находиться за решеткой.
Как сообщал УНИАН, пропавший под Мариуполем 19-летний украинский военный оказался в плену у боевиков "ДНР".