Пропавший под Мариуполем 19-летний украинский военный оказался в плену у боевиков "ДНР"

Военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который пропал в Донбассе 24 мая, попал в плен российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

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О месте пребывания военного, пропавшего 24 мая, бригаде стало известно из видео допроса.

"С видео допроса военнослужащего можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому воздействию, находиться в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид – вероятно из-за длительного отсутствия сна, или физические пытки", – объяснили в бригаде.

На видео, которое появилось в сети, парень утверждает об абсолютном отсутствии российских войск на территории Украины. Как объяснили в ВСУ, это указывает на то, что с 19-летним парнем поработали представители российских спецслужб.

"Заявления, которые был вынужден сделать военнопленный – это попытка российских пропагандистов убедить украинское и мировое сообщество в отсутствии оккупационных войск РФ на временно неподконтрольной территории Украины", – добавили в бригаде.

Командование бригады обещает сделать все возможное для освобождения военнослужащего из плена и возвращения его в семью.

Напомним, вечером 27 мая в тридцать шестом бригаде сообщили об исчезновении своего военнослужащего во время боя под Мариуполем. А 28 мая во штабе ООС сообщили, что пропавший военный нашелся, однако информация оказалась не достоверной.