Нашли четыре гранатомета: российские спецслужбы готовили вооруженную провокацию на Закарпатье

В Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами.

Обнаруженные в Ужгороде гранатометы и противопехотные гранаты готовились российской спецслужбой для вооруженной провокации в Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, передает zakarpatpost.

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Как сообщается, в ночь на вторник, 18 мая, в Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ в ходе контрразведывательных мероприятий обнаружили схрон с боеприпасами - четыре реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и двадцать две ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалом. И гранатометы, и гранаты были в исправном состоянии и готовы к применению.

"Изъятое оружие с боеприпасами имеет прямое отношение к 5-му разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР, - заявляет Геннадий Москаль. - Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которую ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом".

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу. Украинцы, которые поедут в Россию на футбол, могут стать жертвами провокаций.