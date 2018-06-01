"Жаль, ребенок еще": Луценко озвучил разговоры боевиков после убийства 15-летней девочки (видео)

Военная разведка перехватила три разговора боевиков, которые обсуждали все, что происходило до и после обстрела поселка Железное.

Обстрел поселка Железное под Торецком, от которого погибла 15-летняя девушка Дарья, совершили боевики. У военной разведки есть перехват разговоров боевиков в которых они это обсуждают.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он тут же прочитал вслух распечатку разговоров боевиков, передает ТСН.

По словам генпрокурора, после любого обстрела на место происшествия выезжает полиция и военный прокурор, которые фиксируют его последствия. После этого происходит специальная экспертиза того, откуда прилетел снаряд.

"В первый день мы точно знали, что обстрел произошел с территории "ЛНР". У нас есть фотографии того, что яма от разрыва 120-мм мины имеет вытянутый характер, он ориентирован по компасу и абсолютно четко понятно, откуда прилетал снаряд", - сказал Луценко.

Кроме того, военная разведка перехватила три разговора боевиков, которые обсуждали все, что происходило до и после обстрела поселка Железного.

Подробнее о диалогах боевиков в день трагедии смотрите на видео: