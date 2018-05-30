Британия призвала объявить новое перемирие на Донбассе с 30 мая

В Британии считают, что российские оккупанты демонстрируют пренебрежение к соблюдению перемирия на Донбассе.

Постоянное представительство Великобритании при Организации Объединенных Наций призвало Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 30 мая объявить о новом соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

Она заявила, что ситуация на Донбассе остается крайне неустойчивой. "Ухудшение ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения в Донецкой области подчеркивает полный провал последнего обновления обязательств относительно режима прекращения огня. Я присоединяюь к другим в повторении призывов с целью соблюдения законов войны", - заявила Пирс.

"Несмотря на согласование Трехсторонней контактной группой 26 марта, только прошло 10 минут с того времени, как управляемые Россией силы совершили обстрел Авдеевки. И они это сделали с вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - отметила дипломат.

"Я считаю, что это демонстрирует полное пренебрежение поддерживаемыми Россией сепаратистами режима прекращения огня, и попыток, призванных облегчить ситуацию для гражданского населения на востоке Украины", - заявила она.

"Могу ли я снова, господин председательствующий, настойчиво призывать все вовлеченные стороны возобновить обязательства в отношении режима прекращения огня на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 30 мая", - отметила Пирс.

Таким образом она отреагировала на заявление главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурула Апакана, который на этом же заседании Совета Безопасности ООН в режиме видеовключения заявил о необходимости предпринять шаги, которые сделают режим прекращения огня устойчивым.

"Господин председательствующий, я информирую вас из Минска, где завтра под эгидой Трехсторонней контактной группы мы проведем заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности. В этом контексте позвольте мне подчеркнуть, что существует неотложная необходимость в том, чтобы согласовать дополнительные меры, которые сделают режим прекращения огня устойчивым и необратимым", - заявил Апакан.

Также он подчеркнул, что процесс разведения сил и средств, о чем стороны согласились в Рамочном решении в сентябре 2016 года, остается приостановленным. "Отсутствие готовности относительно дальнейшего осуществления этого процесса может подорвать доверие и решимость сторон", - подчеркнул Апакан.