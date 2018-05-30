Россия должна понести ответственность за гибель 15-летней девочки на Донбассе - Климкин

Глава МИД заявляет, что доставленное Россией на Донбасс тяжелое вооружение остается в основном не подсчитанным.

Россия должна понести ответственность за гибель гражданского населения на востоке Украины, и в частности за смерть 15-летней девушки из поселка Железное.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Говоря о последствиях российской агрессии, он напомнил, что 18 мая российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии калибром 152-мм жилые районы в Троицком на Луганщине, в результате чего двое гражданских лиц потеряли свои жизни, в том числе несовершеннолетний ребенок.

В то же время, глава МИД продемонстрировал фотографию 15-летней Дарьи Каземировой.

"Три дня назад ей исполнилось пятнадцать, и только вчера она погибла во дворе ее дома от снаряда калибром 122-мм, запрещенного Минскими соглашениями, выпущенного российским ставленником", - заявил Климкин.

"Так что, я лучше спрошу российскую делегацию - этот снаряд из так называемого последнего гуманитарного конвоя, или российские ставленники купили тяжелые боеприпасы и вооружение в местных супермаркетах, или они способны производить нечто подобное как целое вооружение, которое поступает в Украину?" - подчеркнул Климкин.

"К сожалению, дело в том, что это является риторикой и не требует какого-либо ответа, особенно со стороны Российской Федерации. Она должна нести своего рода особую ответственность", - заявил глава МИД.

При этом он заявил, что Украина продолжает быть полностью преданной миру и Минским соглашениям, но со стороны Российской Федерации наблюдается отсутствие воли выполнять Минские соглашения.

По его словам, упорное отрицание Россией ее ответственности как стороны конфликта имеет катастрофические последствия для ситуации на Донбассе.

"Российские обстрелы привели к очень многим потерям среди военных и гражданского населения. Речь идет о сотнях танков, гаубиц и реактивных систем залпового огня, поставляемых Россией на территорию Украины. И я действительно имею в виду сотни. Они остаются в основном бесчисленными и часто выявлены замаскированными и скрытыми, готовыми к дальнейшему насилию", - заявил глава МИД.