ООС готовит бомбардировочную авиацию к выполнению задач (видео)

В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.

В Объединенных силах активно продолжается подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в соцсети.

Там отметили, что в течение последней недели, проводилась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединенных сил. "Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности во время поддержки авиацией действий общевойсковых частей", - говорится в сообщении. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.