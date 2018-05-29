ООС готовит бомбардировочную авиацию к выполнению задач (видео)

09:22, 29 мая 2018
Война
8448
Осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации / Минобороны

Читайте такжеСутки на Донбассе: в результате обстрелов боевиков шесть военных получили ранения

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в соцсети.

Там отметили, что в течение последней недели, проводилась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединенных сил. "Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности во время поддержки авиацией действий общевойсковых частей", - говорится в сообщении. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#война#операция Объединенных сил