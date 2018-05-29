ООС готовит бомбардировочную авиацию к выполнению задач (видео)
09:22, 29 мая 2018Война
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В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.
Осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации / Минобороны
В Объединенных силах активно продолжается подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению.
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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил на странице в соцсети.
Там отметили, что в течение последней недели, проводилась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединенных сил. "Целью учебных мероприятий было достижение высокого уровня слаженности во время поддержки авиацией действий общевойсковых частей", - говорится в сообщении. В ходе отработки действий в различных формах и способах авиация с задачами справилась.
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