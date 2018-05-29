ВСУ на Донбассе окружают с трех сторон важные города: у боевиков началась истерика – Тымчук

Координатор группы "ИС" оценил, будут ли силы ООС и дальше действовать на освобождение территорий в серой зоне и на отдельных оккупированных участках.

Украинские военные, которые принимают участие в Операции объединенных сил на Донбассе, окружают с трех сторон ряд важных для боевиков населенных пунктов, что вызывает истерику в рядах противника. Вместе с тем, несмотря на обострение войны, боевики сейчас вряд ли способны на масштабную наступательную операцию.

Такое мнение выразил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, комментируя обострение боев на Востоке Украины, сообщает издание «Апостроф».

«Мы видим усиление действий со стороны боевиков, если брать во внимание то, что происходит в районе Горловки. Но эскалация происходит не только там. Мы также видим эскалацию западнее Донецка - в районе Докучаевска - и так далее», – отметил Тымчук.

По его оценке, трудно сказать, насколько еще вырастет градус напряжения и следует понимать, что если брать нынешнюю конфигурацию оккупационных формирований и тех формирований ВСУ, которые задействованы на стороне ООС, то у боевиков нет особых шансов на какую-то масштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня.

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«Они только и могут, что кошмарить, стреляя не только по позициям ВСУ, но и по гражданским объектам. Они как-то пытаются реагировать на действия сил ООС. Но мы видим, что сейчас боевики проводят информационно-психологическую операцию. В район Горловки было демонстративно переброшено подразделение на уровне батальона, чтобы повысить дух мирного населения, потому что там начали распространяться панические слухи о том, что Горловку "сливают" Вооруженным силам Украины. Но этим и ограничится», – считает нардеп.

Он сообщил, что боевики сейчас рассказывают, что ВСУ якобы пошли в масштабное танковое наступление, а "доблестные ополченцы" уничтожили десятки единиц украинской бронетехники, кучу личного состава и так далее. «То есть они пытаются как задним числом укрепить боевой дух своих вооруженных формирований, так и предупредить панику среди гражданского населения», – пояснил Тымчук.

«Будут ли силы ООС и дальше действовать на освобождение территорий в серой зоне и на отдельных оккупированных участках? Я не готов сказать, какова воля военно-политического руководства на высшем уровне. Но те действия, которые осуществляют силы ООС в серой зоне, - здесь не приходится говорить о каких-то грубых нарушениях Минских договоренностей. Как будет процесс продолжаться? Это знают только в Генштабе. Что мы сейчас видим вообще, если посмотреть на карту в районе того же Докучаевска, той же Горловки? ВСУ окружают с трех сторон очень важные для боевиков населенные пункты. С той стороны мы видим хаос, истерику на всех уровнях – не только на уровне рядовых боевиков, но и в штабах 1-го "армейского корпуса ДНР"», – сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что все масштабные операции боевики проводили только тогда, когда ударным ребром были регулярные подразделения вооруженных сил РФ. Поэтому без российских подразделений они не смогут проводить масштабные операции. «Но на фоне эскалации, которая сейчас наблюдается, мы пока не видим какого-то масштабного перебрасывания войск с территории России на оккупированную территорию Донбасса. Ситуация может измениться каждый час, но на данный момент мы этого не видим», – добавил Тымчук.