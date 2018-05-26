Сутки на Донбассе: боевики 33 раза обстреляли позиции ООС, двое раненых

Российско-оккупационные войска применяли запрещенные образцы оружия.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. Боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения. Боевики применяли запрещенное оружие.

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Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения.

"Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Во время боевых действий в минувшие сутки двое наших защитников были ранены. Сейчас жизни раненых ничего не угрожает. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Александр Турчинов прибыл на украинские позиции в зоне проведения операции Объединенных сил из-за резкого обострения ситуации на Донбассе. По его словам, в течение недели произошла крупнейшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций ВСУ, но и населенных пунктов.