На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер (фото)
07:55, 24 мая 2018Война
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Вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец. Он был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады.
У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой / "Повернись живим"
На Донбассе погиб 22-летний украинский военный, командир 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады Богдан Коломиец.
Об этом сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.
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"И снова страшное известие. На Донбассе, вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец. Он был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады", – написали волонтеры.
Коломиец родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области. Образование он получал в технологическом университете.
У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.
Как сообщал УНИАН, ситуация на Донбассе осложняется: боевики 38 раз открывали огонь, ВСУ отвечали на все провокации.
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