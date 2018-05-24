На Донбассе погиб 22-летний украинский снайпер (фото)

Вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец. Он был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады.

На Донбассе погиб 22-летний украинский военный, командир 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады Богдан Коломиец.

Об этом сообщили волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.

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"И снова страшное известие. На Донбассе, вблизи поселка Зайцево, погиб 22-летний младший сержант Богдан Коломиец. Он был командиром 2-го отделения взвода снайперов 24-й бригады", – написали волонтеры.

Коломиец родился и вырос в селе Лука-Мелешковская Винницкой области. Образование он получал в технологическом университете.

У Богдана остались родители, сестра и дедушка с бабушкой.

Как сообщал УНИАН, ситуация на Донбассе осложняется: боевики 38 раз открывали огонь, ВСУ отвечали на все провокации.