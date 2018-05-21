Пограничники показали очередное доказательство российской агрессии на Донбассе (фото)

В районе проведения операции Объединенных сил пограничники обнаружили мину российского производства.

Сотрудники оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы, которые действуют в составе Объединенных сил, получили информацию, что на автодороге «Мариуполь-Сартана» возможно находится взрывное устройство.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Информация подтвердилась, ведь в схроне была обнаружена мина - предварительно МОН-50 (противопехотная мина российского производства - поражение человеку или нескольким одновременно при взрыве данной мины наносится готовыми убойными элементами, вылетающими в направлении противника на расстояние до 50 метров). Учитывая местонахождение мины, можно предположить, что ее могли планировать использовать против украинских военнослужащих или гражданского населения", - говорится в сообщении.

С целью обезвреживания мины были вызваны работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, отметили в ведомстве.