Геращенко заявила об отсутствии прогресса по освобождению заложников и поиску пропавших без вести

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко после сегодняшних переговоров в Минске заявила о необходимости давления всего мира на РФ для освобождения украинских заложников.

Для освобождения украинских заложников, удерживаемых как на территории Российской Федерации, так и в оккупированном Крыму и на Донбассе, необходимо давление всего мира на Россию.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Она дистанционно поддерживала связь с другими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе и рассказала о результатах очередного заседания ТКГ и четырех ее подгрупп в Минске.

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"Если говорить о гуманитарной группе, то ответа от россиян по 23 российским гражданам, осужденным за преступления против украинского государства, которых мы готовы передать РФ для освобождения политзаключенных и заложников, до сих пор нет. РФ мало заботится о забытых ею в донецких степях «ихтамнетах»... Нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших (без вести). Это вызывает огромное беспокойство, особенно на фоне последних тревожных новостей об ухудшении состояния здоровья наших политзаключенных и заложников, об объявлении Олегом Сенцовым голодовки, длительной голодовке Владимира Балуха. Вопрос заложников требуют давления всего мира на РФ", - отметила Геращенко.

Отдельно она сообщила, что сегодня родные украинских заложников с оккупированных территорий, родственники политзаключенных Кремля и матери пропавших без вести солдат встретились со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, а перед этим - со специальным представителем генерального секретаря НАТО по вопросам «Женщины. Мир. Безопасность» Клэр Хатчинсон.

"Во время этих встреч мы информировали высоких гостей о катастрофической ситуации с поиском пропавших (их в списке более 300 человек, гражданских и военных), о недопуске МККК к оккупированным территориям и блокировании Россией в рамках Минской группы механизма по поиску пропавших. Мы ожидаем от наших партнеров из стран НАТО, в первую очередь от США и стран «нормандского формата» более решительных действий и поддержки для освобождения заложников и политзаключенных", - заявила Геращенко.

Также она отметила, что "рассказали о запрете телефонных звонков, проблемах с передачей писем, недопуске консулов и врачей, о пытках, ухудшении состояния здоровья заключенных, голодовках - объявленых Владимиром Балухом и Олегом Сенцовым".

"Говорили о заключенных на оккупированных Донбассе и в Крыму, а также в РФ. Мы благодарим партнеров за внимание к этой теме, но ожидаем больших совместных действий. Украинцы должны быть дома. Спасибо семьям за мужество и борьбу", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по итогам предыдущего заседания в Минске, которое состоялось 4 мая, пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что украинская сторона предложила очередную инициативу для освобождения заложников. Украина снова подтвердила готовность освободить 23 заключенных россиян в ответ на освобождение украинских политзаключенных. Украинская делегация настаивает, что на всех этапах освобождения заложников международные гуманитарные организации должны осуществлять тщательный мониторинг всего процесса освобождения.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что заседание ТКГ по освобождению заложников закончился безрезультатно. По ее словам, контролируемые Россией боевики требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут украинской стороне не более 15 граждан.