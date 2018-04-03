Украина готова передать 23 россиян в обмен на украинских заложников - Геращенко

22:28, 03 апреля 2018
Война
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4 апреля в Минске будет обсуждаться вопрос об освобождении украинских заложников / фото УНИАН

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

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«Сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны в результате войны за свою ту или иную участие в конфликте под прикрытием так называемых «ополченцев». Но, очевидно, что это кураторы, а не «ополченцы». Украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы так же хотим освободить граждан Украины», - сказала она.

«Если российская сторона утверждает, что «нас там нет», то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиян находятся в украинских тюрьмах. Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, накануне Геращенко заявила, что 4 апреля в Минске (Беларусь) на заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ будет обсуждаться вопрос об освобождении украинских заложников, незаконно удерживаемых Россией.

«Украинская сторона готова передать тех 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне для того, чтобы освободить Олега Сенцова, Александра Кольченка и других наших заключенных», - отметила Геращенко.

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Теги: #Ирина Геращенко#обмен заложниками