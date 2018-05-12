Включение Рубана в списки обмена усложняет переговоры об освобождении заложников - Геращенко

По мнению первого вице-спикера, такой шаг "выглядит очень странно".

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко считает, что включение боевиками в списки обмена руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана усложняет и без того непростые переговоры об освобождении пленных украинцев.

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Об этом она сообщила в Facebook, комментируя заявление главы СБУ Василия Грицака о включении Рубана в списки для обмена.

«Это правда. Несколько недель назад боевики включили в свои хотелки и такую... », - написала Геращенко.

«Мол, Владимир попросил боевиков его освободить, и они требуют от «хунты» отдать «офицера». Все это выглядит очень странно. И усложняет и без того непростые переговоры об освобождении наших ребят», - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава СБУ Грицак заявил, что боевики ОРДЛО включили в списки для обмена пленными арестованного Рубана.

Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке атак и государственного переворота. По данным следствия, он вместе с арестованным народным депутатом Надеждой Савченко планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Рубану суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 июля.