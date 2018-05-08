Кучма: россияне об освобождении политзаключенных "вообще разговор не хотят вести"

Леонид Кучма отметил, что дата очередного обмена пленными на Донбассе еще не определена.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что российская сторона отказывается обсуждать освобождение украинских политзаключенных в РФ в обмен на россиян, находящихся в тюрьмах Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сообщил в комментарии журналистам.

Кучма отметил, что дата очередного обмена пленными на Донбассе еще не определена. «Мы еще последний раз предложили им отдать им россиян, которые у нас здесь находятся. В обмен мы сказали: верните нам тех украинцев, которые находятся в России. Они на эту тему вообще разговор не хотят вести», - сказал он.

«Это политическая часть их переговоров», - подчеркнул Кучма.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

18 января стало известно, что в 2018 году уже состоялся обмен списками заложников для организации следующего этапа освобождения удерживаемых лиц.

Кроме того, 4 апреля украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян в обмен на украинских узников из российских тюрем. РФ еще дала ответ на украинскую инициативу.