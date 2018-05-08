Самогон, наркотики и конфликты: в ИС рассказали о резком ухудшении дисциплины среди боевиков

10:33, 08 мая 2018
Война
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Отмечается рост числа конфликтов между российскими наемниками и местными боевиками / фото УНИАН

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», запрет на покидание расположения подразделений в связи с майскими праздниками, а также запрет на использование мобильной связи вызывает открытое недовольство «личного состава», прежде всего со стороны местных боевиков.

«Отмечается рост числа конфликтов между российскими наемниками и местными боевиками. Зафиксированы случаи самогоноварения в подразделениях и приготовление так называемой «ханки» (опиатного раствора наркотического содержания). В результате рост числа воинских преступлений и нарушений воинской дисциплины в бригаде возрос сразу на четверть «в сравнении с предыдущим отчётным периодом», – говорится в сообщении.

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Теги: #боевики#конфликты