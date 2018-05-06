На Донбассе военный подорвался на взрывчатке, еще 2 ранены

На место происшествия прибыла резервная группа украинских военных из ближайшего опорного пункта, по которой поддерживаемые Россией боевики открыли огонь.

На Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военный, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

«Сегодня, 6 мая, во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство», - говорится в сообщении.

По данным ООС, на место происшествия прибыла резервная группа украинских военных из ближайшего опорного пункта, по которой поддерживаемые Россией боевики открыли огонь.

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"После короткого огневого столкновения резервная группа приступила к преследованию противника, во время которого трое боевиков были уничтожены", - сообщили в штабе.

Согласно информации, подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, с 5 на 6 мая, боевики девять раз применили запрещенное вооружение. Ранения получили двое украинских военных. Силы ООС, в свою очередь, вели активную оборону.