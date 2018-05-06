Сутки на Донбассе: боевики применили артиллерию и танки, ранены двое украинских военных

В то же время, подразделения ВСУ провели успешный рейд и захватили одного боевика в плен.

За прошедшие сутки, с 5 на 6 мая, боевики девять раз применили запрещенное вооружение. Ранения получили двое украинских военных. Силы ООС, в свою очередь, вели активную оборону. В результате рейдовых действий подразделений ВСУ одного боевика взяли в плен.

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Как сообщает в Facebook пресс-служба Операции объединенных сил, наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

Отмечается, что на применение противником минометов, артиллерии и танков Объединенные силы давали адекватный ответ. Противник 9 раз за сутки применял запрещенное вооружение.

«Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, не позволили оккупантам интенсивно применять бронированную технику. Отдельные подразделения наших войск провели успешные совместные действия. В ходе рейда один боевик взят в плен», - указано в сообщении.

Сообщается, что во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский военнослужащий ранен. В течение текущих суток, по состоянию на 7.00 утра, еще один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, в течение суток 6 оккупантов погибли, 4 ранены.

Накануне, 5 мая, боевики дважды обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово», на котором находилось много гражданских лиц.