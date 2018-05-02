"Разбегаются люди из "молодых республик": журналист рассказал, как на Донбассе продают имущество за бесценок (фото)

12:50, 02 мая 2018
Война
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Квартиру продают за 5 тысяч долларов / фото facebook.com/den.kazansky

На него обратил внимание журналист Денис Казанский. "Вместе с домом оставляем все, что есть. Цена 5 тысяч долларов", - говорится в объявлении.

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"Вот так потихоньку разбегаются люди из "молодых республик", оставляя все, что есть, продавая имущество за бесценок. Вся жизнь семьи уместилась в небольшой пачке американских денег. Всего 5 тысяч долларов. Русский мир пришел, наконец-то зажили, не то, что раньше...", - подытожил журналист.

Ранее в оккупированном Донецке боевики похитили скульптуру Лоренцо Куинна "В перспективе", которая стояла напротив драмтеатра.

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Теги: #Донбасс#война#дом#продажа