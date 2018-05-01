Возле Майорска сегодня на взрывном устройстве подорвался гражданский

По данному факту представителями Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование.

Сегодня, около 12.30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский мужчина 1993 года рождения.

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Как сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет.

По данному факту представителями Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование.

«Командование Объединенных сил обращается к населению относительно неуклонного соблюдения особого порядка в зоне проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.