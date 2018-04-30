В МинВОТ считают, что операция Объединенных сил на Донбассе будет эффективнее АТО

В связи с началом ООС для местного населения ничего существенно не изменится, хотя могут быть введены определенные ограничения.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак считает, что операция Объединенных сил на Донбассе будет эффективнее антитеррористической операции.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Замминистра убежден, что операция Объединенных сил обязательно будет эффективнее АТО. «Хотя бы потому, что ВСУ будут напрямую управляться военными, без Антитеррористического центра, что иногда вызывало некоторые недоразумения», - пояснил Грымчак.

«Сегодня военные стоят на линии разграничения, военным подчинены все те вооруженные формирования Украины, которые расположены на второй и третьей линии обороны и в тылу. Я думаю, что координация будет лучше и эффективнее», - подчеркнул он.

По словам Грымчака, согласно украинскому законодательству АТО возглавляет и проводит Антитеррористический центр при СБУ. «Так и было с 2014 года, но за это время произошло много кардинальных изменений по поводу того, что на сегодняшний день главную тяжесть несут на своих плечах ВСУ, и любые распоряжения надо было согласовывать или получать из Антитеррористического центра, что вызвало не такую быструю реакцию, как нам хотелось. Сегодня этого не будет, сегодня военные подчинены военному генералу и штабу ООС», - отметил он.

По словам Грымчака, в связи с изменением АТО на ООС для местного населения ничего существенно не изменится, хотя могут быть введены определенные ограничения. «Частично они (местное население - УНИАН) почувствуют, поскольку сегодня, по закону (о деоккупации Донбасса - УНИАН), руководство Объединенных сил может вводить некоторые ограничения относительно перемещения, может вводить ограничения на информацию, может вводить комендантский час и т.д. Хотя по большому счету для населения ничего сильно не изменится», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Антитеррористическая операция на востоке Украины сегодня, 30 апреля, будет изменена на операцию Объединенных сил.

Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди прочего, законом предусмотрено, что руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других военных формирований, МВД, Нацполиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, которые привлекаются к обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий объединенными силами, которого назначает президент по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил.

Согласно закону, командующий объединенных сил реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева. Он заявил, что АТО продлится до выхода указа президента об объявлении начала операции Объединенных сил.

13 апреля Порошенко заявил, что АТО будет заменена операцией Объединенных сил 30 апреля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отмечал, что смена формата АТО операцией Объединенных сил на Донбассе ставит целью ускорить завершение конфликта.

По словам Наева, первоочередной задачей операции Объединенных сил будет прекращение безнаказанных обстрелов оккупантами украинских позиций и гибели украинских солдат и мирных граждан на Донбассе. Он отметил, что военному командованию на время проведения операции Объединенных сил переданы очень весомые полномочия, одновременно с этим на них возложена огромная ответственность. Наев добавил, что на любые провокации Объединенные силы уполномочены давать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений противника.

Планируется, что командование Объединенного оперативного штаба с 30 апреля введет особый порядок в Донецкой и Луганской областях. В частности, на всей территории Донецкой и Луганской областей будет введен особый порядок пропуска с разделением на три зоны: «зеленая» - где доступ неограничен, «желтая» - пребывание при наличии документов (в этой зоне проводится досмотр вещей и транспорта) и «красная» - пребывание лиц временно ограничено или запрещено.