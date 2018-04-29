На Донбассе взорвался скрытый арсенал оккупантов - погибли двое боевиков

Еще один из боевиков был ранен.

В результате взрыва скрытого оккупантами арсенала погибли два боевика так называемого 3-го батальона 9 ошмсп мп российско-оккупационных войск.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Пренебрежение элементарными правилами хранения и обращения с боеприпасами, нарушение норм пожарной безопасности стали причиной детонации боеприпасов на одной из позиций батальона. Мощный взрыв произошел 27 апреля и привел к частичному разрушению позиции, гибели двух и ранении одного боевика. На масштабность разрушений, а соответственно и на размер арсенала, указывает тот факт, что для установления объемов повреждений фортификационного оборудования противник применил беспилотные летательные аппараты», - говорится в сообщении.

В штабе также отмечают, что по информации разведки штаба АТО, на своей позиции боевики устроили склад боеприпасов к минометам, а также различных видов стрелкового вооружения, которые скрывались от российских кураторов и, соответственно, не учитывались.

«Подобные «тайники» необходимы были боевикам для решения междоусобных разборок, терактов на объектах гражданской инфраструктуры и, вероятно, для продажи. По уже классической схеме, боевики переложили ответственность за взрыв на силы АТО, в частности на неуловимую украинскую ДРГ, которая незаметно заминировала позицию», - добавили в пресс-центре.

По факту уничтожения позиции назначено очередное расследование, которое лично контролирует командующий 1 АК, он вчера прибыл на место происшествия.