Донецкая фильтровальная станция возобновила водоснабжение Авдеевки

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения.

Водоснабжение города Авдеевка, которое приостанавливалось из-за остановки Донецкой фильтровальной станции (ДФС), возобновлено.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 22 апреля в 15:10 была открыта задвижка водопровода из Донецкой фильтровальной станции на Авдеевку.

«По состоянию на 5:00 23 апреля водоснабжения населения города Авдеевка (22 тысячи человек), посёлка Ласточкино и села Орловка Ясиноватского района (1500 человек) возобновлено в полном объеме», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля в КП «Компания «Вода Донбасса» заявили об остановке в работе ДФС, в результате чего прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк, Ясиноватую, поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое. Причины остановки станции не указывались.

Как известно, Донецкая фильтровальная станция, которая расположена в так называемой «серой зоне», время от времени прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии разграничения: Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированных Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак - всего около 600 тыс. человек.