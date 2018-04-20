На Донбассе в течение года погибли 43 человека, еще 120 получили ранения в результате срабатывания мин - ОБСЕ

По словам Хуга, мины, как и артиллерия, не выбирают своих жертв.

На Донбассе с апреля прошлого года погибли 43 человека, еще 120 получили ранения в результате срабатывания мин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Стороны обязались соблюдать Минские договоренности, но они явно не соблюдаются», - заявил он.

По словам Хуга, проблема в том, что вооружение размещается с нарушением согласованных линий отвода и вблизи жилых районов.

При этом первый заместитель главы СММ ОБСЕ заявил, что обстрелы из тяжелого вооружения ведутся с мест вблизи населенных пунктов или по ним.

Читайте такжеНеутешительная статистика: Украина стала третьей в мире по числу жертв мин и неразорванных снарядов

Хуг подчеркнул, что так же, как и артиллерия, мины не выбирают своих жертв.

«Они убивают и калечат независимо от возраста, пола, профессии или политических взглядов, мины не различают между гражданским населением и бойцами», - отметил он.

«С апреля прошлого года погибли 43 человека - мужчины, женщины и дети, еще 120 получили ранения в результате срабатывания мин и боеприпасов, которые не взорвались, среди них был и наш коллега Джозеф Стоун, погибший 23 апреля, когда патрульный автомобиль СММ, в котором он находился, наехал на мину, двое других гражданских наблюдателей получили ранения», - добавил Хуг.