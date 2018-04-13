«Пасхальное перемирие» было обречено стать непродолжительным - Хуг

Он заявляет, что надежда на установление полного и окончательного перемирия быстро исчезла.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что «Пасхальное перемирие», согласованное Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе, было обречено стать непродолжительным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось по крайней мере на 10%, если сравнивать с неделей, предшествовавшей недавнему подтверждению приверженности прекращению огня 30 марта», - заявил Хуг.

При этом он подчеркнул, что «95% зафиксированных случаев насилия произошли в четырех районах». По словам Хуга, это свидетельствует, что «ситуация в большинстве районов Донбасса была относительно спокойной и мирной».

По его убеждению, минувшая неделя показала - что остановить стрельбу и убийства людей можно.

Однако, Хуг подчеркнул, что минувшая неделя показал, что сначала «появляется надежда, но потом исчезает» относительно установления настоящего перемирия, которого стороны не придерживались.

Читайте также"Опасаюсь, чтобы Донбасс не стал Косово-2": Москаль о миротворцах ООН в регионе

«Относительное затишье на прошлой неделе было обречено стать непродолжительным. Ночью, во вторник, и рано утром, в среду, на этой неделе невинные жители Старомихайловки первыми узнали - насколько непродолжительным было это затишье», - заявил Хуг.

«Более десятка мест огневого поражения - все в жилых домах, где дети просыпались от ужасного звука артиллерийских снарядов, которые разрывались в их домах и жилых районах, много раненых», - заявил Хуг.

«События этой ночи свидетельствуют о полном пренебрежении интересами и потребностями гражданского населения, даже о бессердечности, учитывая, что только два дня до этого, жители этого поселка праздновали Пасху», - заявил Хуг.

Как сообщал УНИАН, 26 марта ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года. Однако боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ.

29 февраля в совместном заявлении президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин подтвердили свою приверженность имплементации Минских договоренностей во всех её измерениях (в сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Также они подчеркнули, что рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы.