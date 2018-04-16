На Светлодарской дуге уничтожена позиция боевиков "Фурункул", террористы понесли потери - волонтер

По словам волонтера, пророссийские террористы несут серьезные потери в военной технике и живой силе.

На Светлодарской дуге была уничтожена старая, с 2015 года, вражеская позиция "Фурункул".

Также были серьезно повреждены, а местами полностью уничтожены в хлам 6 огневых точек и ВОПов террористов, пишет в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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"Также поредела живая сила: 2-е 200-х, 3-е 300-х. Очень большое количество контуженных", - говорится в его сообщении.

"Террористам и почитателям "русского мира" на Донбассе ох как несладко сейчас приходится. Кроме многих разных внутренних проблем, они ещё из-за своих провокационных действий сейчас несут серьезные потери в военной технике и живой силе. И так сейчас не только в районе Докучаевска", - добавил волонтер.

Как сообщали волонтеры фонда "Вернись живым", выходные на передовой прошли с потерями среди террористов "ДНР", в частности в районе оккупированного Докучаевска.