Оккупанты на Донбассе усилили обстрелы и активизировали разведку - Тымчук

Он отмечает, что в течение минувших выходных оккупанты уверенно держали "показатель" на уровне более 50 обстрелов.

Российско-оккупационные войска усилили обстрелы и различные виды разведки на Донбассе с использованием беспилотников, технических средств и боевиков.

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Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, на протяжении прошедших выходных оккупанты уверенно держали «показатель» на уровне более 50 обстрелов и вооруженных провокаций в течение суток. При этом противник активно использует 120-мм минометы, зенитные установки и БМП, эпизодически - 122-мм артиллерию (в основном в темное время суток).

Также используются танки (по 1-2 машины с заранее подготовленных и замаскированных позиций).

«Одновременно с активизацией обстрелов заметна активизация ведения противником различных видов разведки, в т.ч. с использованием БПЛА, других технических средств. Чаще появляются боевики в нейтральной зоне, - в основном для ведения разведки (наблюдения), однако также и для внезапных обстрелов переднего края ВСУ, ведения снайперского огня, скрытого минирования (установки минно-взрывных заграждений)», - говорится в сообщении.

Также в обоих «армейских корпусах» оккупационных войск на Донбассе активизировались танковые подразделения. «На полигоне в районе Мануйловки отмечается не менее танкового батальона на Т-72, в районе Лутугинского полигона (район Круглика) - до 15 танков типа Т-72 и не менее шести типа Т-64», - отметил Тымчук.