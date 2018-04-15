Боевики готовятся к "зачисткам" в двух районах Донецкой области - разведка

18:18, 15 апреля 2018
Война
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Оккупанты отрабатывают варианты применения оружия против местного населения / фото espreso.tv

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

«В соединениях и частях так называемых «1-го и 2-го армейских корпусов» российско-оккупационных войск в ходе боевой подготовки, под видом «отражения нападения диверсионно-разведывательных групп», отрабатываются варианты применения оружия против местного населения в случае угрозы захвата пунктов постоянной дислокации российско-оккупационных войск и объектов местной инфраструктуры», - сообщил пресс-секретарь Минобороны.

Кроме того, по его словам, боевики во временно оккупированных Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области усиливают административно-полицейский режим с целью выявления проукраински настроенных граждан.

"Российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории востока Украины. В частности, на фоне пропаганды местными СМИ необходимости «предупредительных антитеррористических мероприятий» осуществляется подготовка подразделений российских оккупационных войск к проведению совместно с так называемыми «министерствами государственной безопасности и внутренних дел ДНР» силовых действий и так называемых «зачисток» в Тельмановском и Старобешевском районах Донецкой области", - сказал Праута.

По его словам, предполагается, что в ходе проведения мероприятий местным жителям ограничат въезд-выезд, будут проводить обыски в местах проживания, а также опросы с целью выявления проукраински настроенных граждан.

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Теги: #боевики#оккупация Донбасса