Порошенко и Меркель должны согласовать детали миротворческой миссии на Донбассе - Климкин

Глава МИД Украины заявляет, что для реализации инициативы относительно миротворцев потребуется скоординированное давление на РФ.

Встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером Федеративной республики Германия Ангелой Меркель поспособствовать согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил Организации Объединенных Наций на востоке Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире телеканала "Интер".

В частности, его спросили, чего он ожидает от встречи Меркель и Порошенко в рамках визита главы Украинского государства в ФРГ 9-10 апреля.

"Я ожидаю первое - четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов", - заявил глава МИД.

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В связи с этим дипломат подчеркнул, что этот вопрос уже был согласован с французской стороной во время недавнего визита министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

"Следующий шаг - это согласование с американцами. У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть именно общая тактика", - заявил Климкин.

Также его спросили, есть ли четкое понимание, когда идея относительно миротворцев превратится в конкретное решение.

В то же время, конкретным решением, по словам Климкина, станет принятие соответствующей резолюции на заседании Совета безопасности ООН.

"Есть 100-процентная гарантия, что Россия его выполнит так как есть? Давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому вот это давление, которое сегодня строится, это и есть та самая гарантия", - заявляет дипломат.

"Сейчас у нас есть общая позиция - Германия, Франция, Соединенные Штаты. После этих контактов самого высокого уровня, будем очень давить на Россию, с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать конечно как толчок для того, чтобы это началось. Если она будет дожиматься - тогда у нас есть шанс, и я в это верю", - подчеркнул глава МИД.

Климкин добавил, что визит Порошенко в Германию на следующей неделе - это только первый шаг.

"Будет очень много контактов на высшем уровне. И Меркель, и Макрон будут говорить с Трампом. Будем встречаться в двустороннем, трехстороннем формате, и строить это давление, но обязательно координировать и тактику и стратегию", - заявил Климкин.

Кроме того, он отметил, что на повестке дня находится и много других вопросов, среди которых деокупация Крыма.

"А эти турбины Siemens - где должны дожать, а присутствие немецкого бизнеса, а "Северный поток" - где очень много чего сделать, и каждый европейский проект должен соответствовать европейским правилам", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак заявил, что конфигурация миротворческих сил ООН, размещение которых на всей территории Донбасса украинская власть хочет осуществить с помощью международного сообщества, не определена ни в одном из ее компонентов.

Решение о развертывании миротворческой миссии должен принять Совет безопасности ООН.

Ранее о готовности направить своих миротворцев на Донбасс заявили Финляндия, Швеция, Португалия, Беларусь. Однако в МИД Украины выступили против участия Беларуси как страны-члена ОДКБ в том случае, если в этой миссии не будет стран-членов НАТО.

Соединенные Штаты Америки в предложениях относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивают на отсутствии в ее составе россиян и доступе миротворцев к украинско-российской границе.

В докладе экспертов аналитического центра Hudson Institute, подготовленном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО Андреса фог Расмуссена, ныне советника президента Петра Порошенко, отмечается, что Украине необходимо развернуть миротворческую миссию ООН на Донбассе численностью 20 тыс. лиц из стран - не членов НАТО и еще 4 тыс. полицейских.

16 марта глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в состав миротворческой миссии ООН на Донбассе должны входить более 15 тыс. миротворцев.