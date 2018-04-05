Конфигурация миротворческих сил на Донбассе не определена ни в одном из ее компонентов - Полторак

Он отметил, что важно, чтобы Россия не была вовлечена в состав миротворческой миссии.

Конфигурация миротворческих сил ООН, размещение которых на всей территории Донбасса украинская власть хочет осуществить с помощью международного сообщества, не определена ни в одном из ее компонентов.

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Об этом сообщил министр обороны генерал армии Степан Полторак в интервью "Урядовому курьеру".

"В мире действительно все большую поддержку приобретает инициатива украинской власти по началу миротворческой миссии, как средства восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Именно на ее развитие мы возлагаем наши значительные надежды. Мы только в начале пути. Уже стартовали переговоры, дискуссии и поиски приемлемых вариантов размещения, состава и мандата такого контингента", - отметил Полторак.

"Говоря о потенциальном воздействии миссии ООН на ход конфликта, стоит заметить, что еще неизвестна конечная конфигурация контингента ни в одном из ее компонентов. Но замечу, что эта миссия только тогда будет иметь смысл, если приведет к разоружению незаконных вооруженных формирований, взятию под контроль 400-километрового участка российско-украинской границы, остановит инфильтрацию российских войск и вооружения на оккупированную территорию. Тогда уже можно будет говорить о полноценных и адекватных политических процессах и реинтеграции нынешних Донецка и Луганска. Конечно, в миротворческом процессе не должны участвовать представители страны-агрессора. То есть, нам критически важно, чтобы Россия не была вовлечена в состав миротворческой миссии", - подчеркнул министр обороны.

Как сообщал УНИАН, решение о развертывании миротворческой миссии должен принять Совет безопасности ООН.

Ранее о готовности направить своих миротворцев на Донбасс заявили Финляндия, Швеция, Португалия, Беларусь. Однако в МИД Украины выступили против участия Беларуси как страны - члена ОДКБ в том случае, если в этой миссию не будет стран - членов НАТО.

Соединенные Штаты Америки в предложениях по миротворческой миссии ООН на Донбассе настаивают на отсутствии в ее составе россиян и доступе миротворцев к украинско-российской границе.

В докладе экспертов аналитического центра Hudson Institute, подготовленном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО Андреса Фог Расмуссена, в настоящее время советника президента Петра Порошенко, отмечается, что Украине необходимо развернуть миротворческую миссию ООН на Донбассе численностью 20 тыс. человек из стран - не членов НАТО и еще 4 тыс. полицейских.

16 марта глава МИД Павел Климкин заявил, что в состав миротворческой миссии ООН на Донбассе должны входить более 15 тыс. миротворцев.