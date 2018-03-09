В оккупированном Донецке прогремел взрыв: есть жертвы
17:55, 09 марта 2018Война
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По неподтверждённой информации, взрыв прогремел около кафе СССР (ул. Бахметьева 6б, Текстильщик).
В Донецке взорвалась граната / фото dic.academic.ru
В оккупированном Донецке сегодня прогремел взрыв, в результате которого два человека погибли и шесть пострадали.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на «представителя администрации» Кировского района Донецка, взорвалась граната.
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"В результате взрыва гранаты два человека погибли, шесть пострадали", — сказал собеседник.
Подробности происшествия он не уточнил.
На одном из ресурсов боевиков уточняется, что взрыв произошел около 12:00.
Как сообщает Telegram-канал Терриконовая долина, по неподтверждённой информации, взрыв прогремел около кафе СССР (ул. Бахметьева 6б, Текстильщик). Отмечается, что взорвался автомобиль Мерседес Вито.
Также есть сведения о взорвавшемся авто на Южном автовокзале.
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