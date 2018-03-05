Наблюдатели ОБСЕ за выходные зафиксировали на Донбассе более 200 взрывов

Подавляющее большинство нарушений наблюдатели задокументировали в Донецкой области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за выходные зафиксировали около 208 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает миссия в своем отчете за выходные.

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«В Донецкой области в период с вечера 2 марта до вечера 3 марта Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая больше взрывов (около 90), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 50 взрывов). В следующие сутки было зарегистрировано меньше нарушений, включая около 70 взрывов», - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Горловки, Светлодарска, Ясиноватой и в центре Донецка.

«В Луганской области в период с вечера 2 марта до вечера 3 марта Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая меньше взрывов (12 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (34 взрыва)», - отметили в миссии

Отмечается, что на протяжении следующих суток ситуация несколько изменилась - было зафиксировано больше нарушений режима прекращения огня, включая 34 взрыва.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали нарушения в районе Первомайска и Катериновки.