ВСУ прокомментировали обстрел авто с российским депутатом под Донецком

Украинские военнослужащие 5 марта огонь не открывали, отметили в штабе АТО.

Внефракционный депутат Государственной думы России Алексей Журавлев заявил, что попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины под Донецком.

В штабе АТО в комментарии "Радио Свобода" заявили, что ВСУ не применяли оружие 5 марта.

Читайте такжеБлогер назвал имя боевика из России, захваченного в плен силами АТО (фото)

"Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали", – заявили в штабе.

Журналисты пытаются получить комментарий от Государственной пограничной службы Украины по поводу пересечения Журавлевым границы.

"Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и поехать", - комментировал событие Журавлев РИА "Новости".