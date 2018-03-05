ВСУ прокомментировали обстрел авто с российским депутатом под Донецком
Внефракционный депутат Государственной думы России Алексей Журавлев заявил, что попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины под Донецком.
В штабе АТО в комментарии "Радио Свобода" заявили, что ВСУ не применяли оружие 5 марта.
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"Вооруженные силы Украины с начала перемирия 5 марта огонь не открывают. Мы можем применять оружие исключительно в тех случаях, когда есть угроза жизни или здоровью наших военнослужащих. Наши военнослужащие сегодня огонь не открывали", – заявили в штабе.
Журналисты пытаются получить комментарий от Государственной пограничной службы Украины по поводу пересечения Журавлевым границы.
"Мы приехали на позиции батальона "Пятнашка" и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и поехать", - комментировал событие Журавлев РИА "Новости".